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Общество

Танец маленьких лебедей предлагают посмотреть туристам на озере в Изборске

Танец маленьких лебедей предлагают посмотреть туристам в Изборске. На Городищенском озере в лебедином семействе вновь пополнение, рассказали ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

  • Лебеди-шипуны на Городищенском озере
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Лебеди-шипуны на Городищенском озере
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Лебеди-шипуны на Городищенском озере
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • Лебеди-шипуны на Городищенском озере
    Фото: Изборский музей-заповедник

«Лебеди-шипуны выводят в мир своих подросших детёнышей. Лебединые семьи подплывают к берегу вместе с забавными птенцами.
Приезжайте! Возможно, вам повезёт и вы поближе познакомитесь с чудесными пушистыми лебедятами и их грациозными родителями», – пригласили туристов и псковичей в музее.

Приезжим напоминают, что водоплавающих птиц нельзя кормить хлебом. Для угощения можно взять с собой полезные лакомства: варёную перловую крупу, овсянку с мелконарезанными овощами, проросшие злаки – овёс, ячмень и пшеницу.

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