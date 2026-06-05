Танец маленьких лебедей предлагают посмотреть туристам на озере в Изборске

13:26, 05 июня 2026, ПАИ

Танец маленьких лебедей предлагают посмотреть туристам в Изборске. На Городищенском озере в лебедином семействе вновь пополнение, рассказали ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник







«Лебеди-шипуны выводят в мир своих подросших детёнышей. Лебединые семьи подплывают к берегу вместе с забавными птенцами.

Приезжайте! Возможно, вам повезёт и вы поближе познакомитесь с чудесными пушистыми лебедятами и их грациозными родителями», – пригласили туристов и псковичей в музее.

Приезжим напоминают, что водоплавающих птиц нельзя кормить хлебом. Для угощения можно взять с собой полезные лакомства: варёную перловую крупу, овсянку с мелконарезанными овощами, проросшие злаки – овёс, ячмень и пшеницу.