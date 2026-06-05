Опубликована карта автомобильных парковок для гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры

12:53, 05 июня 2026, ПАИ

Для гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры организаторы отметили на карте девять мест, где можно припарковать автомобиль. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кроме того, 6 июня будут работать бесплатные шаттлы, которые будут курсировать от ветстанции в Пушкинских Горах до Михайловского, а также от перехватывающей парковки до праздничной поляны.

Сам фестиваль будет проходить три дня: с 5 по 7 июня. Программа первого Дня пушкинской поэзии и русской культуры включает в себя мероприятия в Пскове и Пушкинских Горах. Во второй день, 6 июня, на поляне музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пушкинских Горах встретятся театр, музыка и слово. 7 июня в Зелёном театре в Пскове выступит оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

Фестиваль проходит в рамках президентского нацпроекта «Семья».