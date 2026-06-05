Школу здоровья для пациентов с бронхиальной астмой запускают в Пскове
Псковская областная инфекционная клиническая больница запускает Школу здоровья для пациентов с бронхиальной астмой, сообщили ПАИ в региональном минздраве.
Руководителем Школы здоровья «Бронхиальная астма» назначен и. о. заведующего пульмонологическим отделением, высококвалифицированный врач-пульмонолог с 18-летним стажем Дмитрий Доброскокин.️ Специалист ежедневно работает в стационаре с различными заболеваниями лёгких, в том числе с бронхиальной астмой.
Цель Школы здоровья – совершенствование доступности и улучшения качества оказания медицинской профилактической помощи населению. Посетить школу смогут пациенты с бронхиальной астмой, у которых болезнь протекает без осложнений и в отсутствие декомпенсации заболевания.️ Пациенты направляются на занятия лечащим врачом. Встречи будут проходить в формате бесед с активным участием пациентов (группами до 10–12 человек).
Пациенты узнают больше о ХНИЗ и его факторах риска, научатся контролировать своё состояние и оказывать первую доврачебную помощь в случаях обострений и кризов, смогут составить план индивидуального оздоровления.
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