На площадке ПМЭФ Антон Мороз обсудил с экспертами ЕР будущее экономики

15:50, 05 июня 2026, ПАИ

Вице-президент ассоциации «Национальное объединение строителей», депутат Псковской городской Думы Антон Мороз в составе делегации НОСТРОЯ участвует в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ПАИ.



Фото: со страницы Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Антона Мороза в соцсети «ВКонтакте»













Антон Мороз подчеркнул, что ежегодно в начале лета ПМЭФ является самой главной площадкой в стране, которая собирает для встреч, переговоров, презентаций, подписания соглашений ведущих представителей бизнеса (как российского, так и зарубежного) и государственный сектор, а также экспертов. В связи с этим, по словам спикера, ПМЭФ – это обязательный пункт в плане для тех, чья деятельность связана со сферой экономики.

«Сегодня работали на площадке «Россия-2035: технологии и новое качество жизни». Стремительное развитие технологий и всё большее их влияние на нашу жизнь пугают, а другие видят в них преимущества и улучшение качества жизни», – рассказал он.

На площадке обсуждались следующие вопросы. Как сделать технологическое лидерство не только основой суверенитета и безопасности страны, но и условием реального улучшения повседневной жизни миллионов людей? Какие технологии сильнее всего повлияют на качество жизни на горизонте до 2035 года? Какие решения уже готовы к масштабированию, а какие требуют новых правил, инвестиций и кадров?

Эти темы поднимались в ходе дискуссии, участниками которой стали руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин, руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, ректор Сколковского института науки и технологий Юлия Горбунова, генеральный директор «СберСити» Андрей Лихачёв и многие другие. «За технологиями будущее. Самое главное – интегрировать их в повседневную жизнь. Это и есть сейчас наша основная задача», – резюмировал Антон Мороз.

Депутат Псковской городской Думы отметил, что партия «Единая Россия» также участвует в работе Петербургского форума. В рамках формирования Народной программы на дискуссионных площадках затрагиваются такие темы, как налоги (в частности НДС), ключевая ставка, ипотека и другие волнующие как бизнес, так и население вопросы развития экономики.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым работает на Петербургском международном экономическом форуме. С партнёрами на ПМЭФ глава региона обсудил создание карты псковича.