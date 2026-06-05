Технологический суверенитет и качество жизни. О чём говорили единороссы на ПМЭФ

16:18, 05 июня 2026, ПАИ

Секция «Единой России» «Россия 2035: технологии и новое качество жизни» на ПМЭФ-2026 сегодня показала, что партия связывает воедино повестку технологического суверенитета и повседневную жизнь россиян. Речь идёт о самых разных сторонах – от ранней диагностики в здравоохранении и умного транспорта до «без белых» зон связи в глубинке. При этом почти каждое выступление сводилось к одному тезису: технологическое лидерство перестаёт быть только вопросом отраслевого престижа и превращается в основу социальной повестки и политической устойчивости.

Секция стала площадкой, где Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» предложил сформировать отдельную «программу технологического качества жизни» до 2035 года. Впервые технологический раздел Народной программы партии был описан не языком «прорывных разработок», а через конкретные параметры, понятные любому избирателю: время получения услуги, доступность помощи, аварийность, производительность, новые рабочие места.

Ключевая политическая новация здесь – попытка связать сложные технологические контуры с измеримыми социальными результатами, о которых потом можно будет отчитываться перед избирателями.

«Государство не должно быть медленнее инженеров»

Формула, которая просилась в заголовки, прозвучала от исполнительного директора Совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России» Ильи Семина: «Государство не должно быть медленнее своих инженеров». В этой фразе – негласное признание: ключевая проблема не в отсутствии технологий, а в бюрократической инерции, которая тормозит их внедрение.

Семин, по сути, предложил новую метрику конкурентоспособности к 2035 году: «Ключевым условием технологического развития станет скорость: скорость принятия решений, внедрения инноваций, изменения стандартов и масштабирования готовых решений». Проще говоря, борьба идёт уже не за «наличие разработки», а за способность системы быстро превращать пилоты в повседневный стандарт.

Блок дискуссии про искусственный интеллект стал одним из самых концептуально выстроенных. Семин подчеркнул, что развитие ИИ «напрямую зависит не только от качества алгоритмов, но и от доступа к данным, вычислительным мощностям и энергетической инфраструктуре», задав планку, в которой ИИ – это уже не про «умные приложения», а про национальную инфраструктуру.

Его ключевое предложение – создание национальной системы данных как «крупной национальной системы, которая поможет формировать отраслевые и межотраслевые датасеты под запросы разработчиков, бизнеса, науки и государства». По сути, речь идёт о попытке институционализировать то, что до сих пор существовало в виде разрозненных дата-инициатив, и подчинить это политической задаче «создания более точных, полезных и востребованных решений на базе искусственного интеллекта».

Второй элемент – национальный центр инфраструктуры ИИ, который должен «обеспечить перспективные российские разработки доступом к вычислительным мощностям», причём с опорой на конкурентное преимущество России в виде «доступа к недорогой электроэнергии». Это уже прямая заявка на технологический суверенитет: не просто развивать отечественные модели, но и замыкать на себе «железо» и энергетику как стратегические элементы цепочки.

«Технологическое качество жизни» как новая социальная повестка

Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин попытался перевести технократический язык в повседневный. Его формула: «Технологическое лидерство должно измеряться не только количеством разработок, но и тем, как они меняют жизнь людей».

Сидякин перечислил набор направлений, который, по сути, задаёт структуру будущей технологической социальной политики: «ранняя диагностика, цифровые сервисы, умный транспорт, безопасная городская среда, новые продукты питания, реабилитационные технологии, связь для удалённых территорий». Для каждого направления, подчеркнул он, должен быть закреплён измеримый эффект – от сокращения времени получения услуг до создания новых рабочих мест. Это попытка построить мост между «цифровой трансформацией» и привычным для избирателя набором требований к государству: быстрее лечить, безопаснее возить, дешевле подключать.

Отдельный блок секции был посвящён тому, что в технологической повестке обычно остаётся за кадром, – маршруту от пилота до массового внедрения. Участники предложили сформировать «маршрут ускоренного внедрения решений, которые уже прошли испытания и подтвердили эффективность». Такой маршрут должен связать пилотный проект, первого заказчика, сертификацию, закупки, сервисное сопровождение и тиражирование в регионах.

Чтобы этот маршрут работал, «Единая Россия» предлагает развивать механизм гарантированного спроса, при котором государство, регион или госкорпорация заранее формулируют задачу и подтверждают готовность купить решение при достижении заданных показателей. Такая модель, если она будет реализована, резко меняет баланс сил: риск с разработчика частично переносится на заказчика, но и контроль государства над технологической повесткой усиливается.

Медицина будущего и активное долголетие

Медицинский блок, как и ожидалось, стал одним из самых чувствительных. В «Единой России» предлагают расширить внедрение российских решений «для ранней диагностики, персонализированной терапии, дистанционного мониторинга здоровья, реабилитации и сопровождения людей старшего возраста». Это тот случай, когда «медицина будущего» подаётся не как футуристический сюжет, а как ответ на очень конкретный демографический вызов – старение населения и необходимость продлевать период активной жизни.

Отдельно прозвучало предложение поддержать производство носимых медицинских устройств, домашних систем контроля здоровья и цифровых сервисов для врачей и пациентов. Здесь технологическая составляющая тесно переплетена с задачей снять нагрузку с традиционной системы здравоохранения и одновременно удержать контроль над данными о здоровье граждан.

Региональное измерение: технологическое лидерство субъектов

Для регионов секция дала важный сигнал: технологическая повестка больше не монополия федерального уровня. Предлагается формировать «региональные программы внедрения технологий, направленных на повышение качества жизни», с приоритетами в области цифровой медицины, беспилотной логистики, мониторинга чрезвычайных ситуаций, умного транспорта, новых материалов, промышленной автоматизации и связи для отдалённых территорий.

Акцент на «тиражировании успешных региональных решений через федеральный механизм поддержки» означает, что регионы фактически превращаются в тестовые полигоны, где судьбу технологий решает способность местной власти работать с пилотами и быстро выходить на тираж.

Для Псковской области эта повестка на секции звучала максимально актуально. «Узнать себя» можно было в тезисах о связи без «белых пятен», дистанционной медицине и беспилотной логистике. Когда участники секции говорят о приоритете связи для отдалённых территорий, мониторинге чрезвычайных ситуаций и новых сервисах для сельских районов, они, по сути, описывают те вызовы, с которыми Псковская область сталкивается регулярно.

Если предложенный на ПМЭФ маршрут ускоренного внедрения технологий действительно заработает, Псковская область получает шанс стать источником собственных практик – в цифровой медицине, управлении территориями, создании сервисов для приграничных муниципалитетов. Для региона это не просто про «новые гаджеты», а про возможность удерживать людей на местах за счёт доступной медицины, устойчивой связи и новых рабочих мест в высокотехнологичных секторах.

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Сводя воедино многочисленные инициативы, можно сказать, что секция зафиксировала важный сдвиг в риторике партии. Если последние годы технологическая повестка строилась вокруг понятия «суверенитет» – защиты от внешних рисков и зависимости, то сейчас прозвучала более амбициозная цель: «Россия должна перейти к технологическому лидерству и быстрее других превращать передовые разработки в повседневный стандарт применения».

Это не отменяет суверенитет, а поднимает планку: суверенитет обозначается как «необходимая база», но «стратегическая цель шире». Такой поворот, если он будет последовательно проведён в Народной программе, превратит технологическую повестку в понятную подавляющему большинству избирателей.