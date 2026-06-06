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Общество

Несколько улиц перекроют сегодня в Пскове для проведения велопарада

Велопарад пройдёт в Пскове 6 июня: на время проезда велосипедистов по центральным улицам города движение автотранспорта будет ограничено. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Фото: ПАИ

Как сообщили в пресс-службе администрации Пскова, для проведения мероприятия временно – с 13:25 до 14:25 – перекроют центральные улицы города: Гражданскую от Октябрьского проспекта до Яна Фабрициуса, Яна Фабрициуса от Гражданской до площади Победы, Кузнецкую от площади Победы до моста имени 50-летия Октября, Юбилейную от моста имени 50-летия Октября до Рижского проспекта, Рижский проспект от Юбилейной до площади Ленина, Советскую от площади Ленина до Октябрьской площади, Октябрьский проспект от Октябрьской площади до Гражданской, а также Гражданскую на обратном пути спортсменов – от Октябрьского проспекта до Спортивной.

Ограничения будут действовать в период проведения велопарада. Организаторы обещают не создавать серьёзных помех автомобилистам, сообщила ранее начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская.

Само событие – самый массовый велопарад города – пройдёт 6 июня с 11:00 до 15:00 на стадионе «Машиностроитель».

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