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Истории храма в Выбутах посвящён новый выпуск «Русской славы земля»

Истории храма в Выбутах в честь святой равноапостольной княгини Ольги посвящён новый выпуск «Русской славы земля». Видео из цикла разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

«У нашего города удивительная судьба. Поэтому кажется даже закономерным, что освобождение Пскова от немецко-фашистских захватчиков практически совпало с Днём памяти святой равноапостольной княгини Ольги – легендарной основательницы и святой покровительницы Пскова», – начал Михаил Ведерников.

Напомним, 23 июля Псков отмечает сразу две значимые даты: 82-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1123-летие первого упоминания в летописи.

Память о первой православной правительнице Руси – Ольге хранится уже более тысячи лет. Она была блестящим дипломатом, образованной, сильной и мудрой женщиной, отметил глава региона. Её имя упоминается и в летописи, рассказывая о союзе Ольги с князем Игорем.

Михаил Ведерников отметил удивительный факт, что сто лет назад греческая королева Ольга Романова предложила в честь Ольги построить храм в Выбутах – в том месте, где по преданию она родилась. Идея была поддержана царской семьей и общественностью по всей России. В 1914 году началось строительство при участии губернатора Николая Медема, Городской думы и Псковского археологического общества. До наших дней храм не сохранился, но на его месте стоит Поклонный крест.

«И сегодня мы также многое делаем для сохранения памяти о святой княгине Ольге. В её честь освящена часовня, установлены памятники, проводятся мероприятия», – рассказал губернатор, пригласив на «Ольгин град» псковичей и гостей города.

Напомним, фестиваль «Ольгин град: у истоков Святой Руси» состоится 24 июля у стен Свято-Троицкого кафедрального собора.

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