В Псковской области обсудили вопросы сохранения исторической памяти и развития просветительских проектов

23:26, 23 июля 2026, ПАИ

На заседании Совета регионального отделения Российского исторического общества рассмотрели ключевые направления работы по сохранению историко‑культурного наследия. В мероприятии принял участие председатель Правления РИО, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гагкуев. Видео рабочей встречи размещено в канале главы региона в MAX.

Как отметили участники встречи, работа с историко‑культурным наследием в регионе вышла за рамки государственной повестки: к ней всё активнее подключаются жители, общественные организации и эксперты. Поддержка этого направления остаётся одним из стратегических приоритетов для Псковской области.

В ходе заседания его участники обсудили меры по увековечению памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. С начала года Музей истории оккупации посетили более 4,5 тысяч человек, а в учреждении провели свыше 150 экскурсий.

Сейчас ведётся разработка национального туристического маршрута по местам памяти. В рамках обсуждения прозвучало предложение включить в экспертный совет представителей регионального отделения РИО.

Кроме того, на заседании утвердили архитектуру Форума отделений РИО, который пройдёт в Псковской области осенью. Главная тема форума – «Малые города в контексте истории и современности России».

Цель работы в этом направлении – не просто сохранить историко‑культурное наследие региона, но и сделать его доступным, интересным и «живым» для жителей и гостей Псковской области.

Ранее сообщалось, что Псковская область готовится к форуму отделений РИО.