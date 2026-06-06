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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Псковском районе

Попутное столкновение автомобилей УАЗ «Патриот» и «Газели» произошло на 8-м километре возле деревни Торошино в Псковском районе. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.

  • Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Псковском районе
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

После столкновения «Газель» съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП пострадали 54-летний водитель «Газели» и его 39-летний пассажир. Они госпитализированы.

На месте работали спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.

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