Опера – всем: «Псковитянку» представят в Петербурге

22:30, 09 июня 2026, ПАИ

В Санкт-Петербурге состоится международный фестиваль под открытым небом, который познакомит зрителей с шедеврами оперного искусства. Мероприятие пройдёт на нескольких площадках 12–25 июля, пишет «Фонтанка».

Худрук Музыкального театра имени Фёдора Шаляпина Фабио Мастранджело ввел в Петербурге традицию устраивать летние оперные фестивали под открытым небом. В 2026 году петербуржцев ждут четыре произведения.

12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости оркестр «Северная симфония» под руководством основателя фестиваля исполнит оперу «Псковитянка».

17 июля перед Елагиноостровским дворцом Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Владимира Ланде представит «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича.

21 июля на плацу перед Гатчинским дворцом оркестр Музыкального театра имени Шаляпина вместе с дирижёром Фабио Мастранджело исполнит «Лючию ди Ламмермур» Доницетти.

Завершением фестиваля 25 июля на парадном плацу Екатерининского дворца станет опера Верди «Бал-маскарад». Солисты Мариинского театра, театра имени Шаляпина и других коллективов примут участие в исполнении вокальных партий.