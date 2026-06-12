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Общество

Метеорный поток Персеиды и парад шести планет можно увидеть летом в России

Россияне смогут наблюдать метеорный поток Персеиды и парад шести планет в ночь с 12 на 13 августа, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

По его словам, эта ночь станет особенной для любителей астрономии.

«Персеиды – один из самых ярких метеорных потоков года. В этом году он достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа. Новолуние обеспечит ясное небо, что сделает условия для наблюдений идеальными», – рассказал Сергей Веселков в интервью ТАСС.

Он добавил, что для лучшего наблюдения за падающими звёздами следует выбирать время, когда радиант Персеид находится высоко в небе.

«В эту ночь можно увидеть до 100 метеоров в час. Чем ближе к рассвету, тем больше метеоров будет заметно. Западные регионы России окажутся в наиболее благоприятных условиях», – отметил Веселков.

Кроме того, россияне смогут наблюдать парад шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Лучшее время для этого – перед рассветом.

«Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн будут видны невооружённым глазом. Уран и Нептун потребуют использования бинокля или небольшого телескопа. Этот парад планет будет виден ещё около недели после 12 августа, пока Меркурий не приблизится к Солнцу и не станет невидимым», – подытожил Веселков.

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