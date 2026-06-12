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Общество

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области сегодня, 12 июня. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

Фото: ПАИ

«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112», – призвали псковичей.

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