Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области

14:47, 12 июня 2026, ПАИ

Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области сегодня, 12 июня. Сообщение об этом разместили в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112», – призвали псковичей.