Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Котов в День России: Это праздник общей гордости и ответственности за судьбу Отечества

От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области с Днём России жителей региона поздравил председатель регионального парламента Александр Котов.

Александр Котов. Фото: Законодательное Собрание Псковской области

«Этот день по праву принадлежит каждому из нас – всем, кто считает себя патриотом Родины, кто верит в великое предназначение России и для кого незыблемы свобода и независимость Отечества. Это праздник общей гордости и ответственности за судьбу страны. Сегодня мы вспоминаем великую историю России, полную славных побед, грандиозных свершений и примеров несгибаемого мужества наших предков. Мы отдаём дань глубокого уважения тем, кто своими ратными и трудовыми подвигами создавал мощь государства, и с благодарностью смотрим на современников, которые сегодня укрепляют суверенитет и авторитет нашей державы в мире», – сказал Александр Котов.

Он отметил, что сила России всегда заключалась в единстве её народов. Именно эта общность является источником мощи и нерушимости государства, а сплочённость позволяет успешно преодолевать любые испытания и с уверенностью смотреть в будущее.

«Вместе мы строим сильное процветающее государство, достойное памяти наших героических дедов и прадедов!» – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июня 2026

Для псковской молодёжи проведут краеведческую пробежку по мостам
13 июня 2026

Palestrina выступит сегодня на хоровом фестивале в Пскове
13 июня 2026

Схема движения автобусов временно изменена в Пскове
13 июня 2026

В Пскове для проведения велогонок перекрыли несколько улиц
13 июня 2026

Михаил Ведерников: Полученный опыт обязательно пригодится участникам программы «Герои земли Псковской»
13 июня 2026

Исполнилась мечта: переехавшие в Псковскую область многодетные семьи переселенцев побывали в Москве
13 июня 2026

В Псковской области завершилось голосование за объекты благоустройства по программе ФКГС
12 июня 2026

Губернатор Ведерников поблагодарил участников псковского автопробега в честь Дня России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...