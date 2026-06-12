Александр Котов в День России: Это праздник общей гордости и ответственности за судьбу Отечества

14:36, 12 июня 2026, ПАИ

От имени депутатов Законодательного Собрания Псковской области с Днём России жителей региона поздравил председатель регионального парламента Александр Котов.

«Этот день по праву принадлежит каждому из нас – всем, кто считает себя патриотом Родины, кто верит в великое предназначение России и для кого незыблемы свобода и независимость Отечества. Это праздник общей гордости и ответственности за судьбу страны. Сегодня мы вспоминаем великую историю России, полную славных побед, грандиозных свершений и примеров несгибаемого мужества наших предков. Мы отдаём дань глубокого уважения тем, кто своими ратными и трудовыми подвигами создавал мощь государства, и с благодарностью смотрим на современников, которые сегодня укрепляют суверенитет и авторитет нашей державы в мире», – сказал Александр Котов.

Он отметил, что сила России всегда заключалась в единстве её народов. Именно эта общность является источником мощи и нерушимости государства, а сплочённость позволяет успешно преодолевать любые испытания и с уверенностью смотреть в будущее.

«Вместе мы строим сильное процветающее государство, достойное памяти наших героических дедов и прадедов!» – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов.