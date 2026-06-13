График работы музея-заповедника «Михайловское» изменится из-за съёмок фильма «Война и мир»

18:46, 13 июня 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» информирует о некоторых изменениях в графике своей работы в связи с предстоящими съёмками художественного фильма «Война и мир».

Как сообщили ПАИ в службе информации Пушкинского заповедника, музей-усадьба «Тригорское» будет закрыт для экскурсантов завтра и послезавтра, 14 и 15 июня. На следующей неделе, 17 июня, индивидуальные посетители не смогут побывать в музее-усадьбе «Михайловское» (вход возможен только для организованных групп по предварительной записи, с согласованием времени визита). В мемориальной усадьбе «Петровское» будет закрыт только дом-музей П. А. и В. П. Ганнибалов – с 21 по 24 июня включительно, а музей «Пушкинская деревня» закроют полностью с 17 по 20 июня.

«Остальные экспозиции и парки работают в обычном режиме», – отметили в «Михайловском». При этом музейщики предупреждают своих гостей о том, что в графике съёмок возможны изменения и поэтому лучше следить за новостями на официальном сайте учреждения или на его страницах в социальных сетях.

В «Михайловском» приносят извинения за доставленные неудобства и выражают надежду, что гости Пушкинского заповедника примут сложившиеся обстоятельства с пониманием.