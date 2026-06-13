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Общество

«Особая традиция служения флоту»: псковский губернатор опубликовал новое видео из рубрики «Русской славы земля»

Новый выпуск рубрики «Русской славы земля» опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX. Материал посвящён мореходам из Великих Лук.

Как рассказал глава региона, на берегах Ловати сложилась особая традиция служения флоту. У её истоков стояли братья Дмитрий и Харитон Лаптевы, чьи имена известны всему миру. В честь этих выдающихся исследователей Северного Ледовитого океана и Арктики названо море.

Из Великих Лук родом были и другие известные мореплаватели: Федот Клокачёв, Адриан Непенин, Ефим Медведев, Анатолий Антонов.

Губернатор также напомнил, что имя города воинской славы носит современная подводная лодка Балтийского флота. Андреевский флаг на ней был поднят в прошлом году с участием делегации Великих Лук.

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