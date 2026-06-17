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Политика

Игорь Руденя: В условиях СВО мы сталкиваемся с новыми угрозами, но страна сохраняет единство

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя принимает участие в окружном семинаре-совещании по вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах СЗФО. Мероприятие проходит в правительстве Псковской области сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Поприветствовав участников на исторической Псковской земле, полпред отметил, что в условиях специальной военной операции и геополитического противостояния с коллективным Западом страна сталкивается с новыми угрозами и рисками. При этом, по его словам, в Северо-Западном федеральном округе сохраняется стабильная и контролируемая ситуация в сфере межнациональных отношений.

Игорь Руденя подчеркнул, что Россия – большая многонациональная страна, объединённая общим законом – Конституцией РФ. «Я бы хотел процитировать слова нашего главнокомандующего, который сказал, что наши бойцы вместе ведут праведный бой за Россию, доказывая, что все мы – один большой народ», – заявил полпред.

Он также напомнил, что укрепление единства российской нации и общегражданской идентичности является основной целью утверждённой государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. 2026 год, объявленный президентом Годом единства народов России, демонстрирует сплочённость граждан и их готовность защищать Родину.

  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ
  • Семинар-совещание по вопросам реализации государственной национальной политики
    Фото: Андрей Степанов / ПАИ

Отметим, семинары-совещания по реализации стратегии государственной национальной политики проводятся в федеральных округах ежегодно с 2014 года. В Псковской области окружной семинар-совещание проходил в 2019 году.

В ноябре 2025 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утверждается стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года. Стратегия вступила в силу с 1 января 2026 года и состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

В ней, в частности, говорится: «Реализация настоящей стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, её внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации».

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