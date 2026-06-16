Программу «Больше, чем путешествие» обсудят в медиацентре ПАИ

11:23, 16 июня 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый реализации программы «Больше, чем путешествие» в Псковской области, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июня, в 12:00.

В чём особенность программы в этом году? Кто уже стал её участниками? Как выстроен маршрут путешествия?

Об этом и многом другом расскажут министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.