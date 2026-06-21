В Михайловском более тысячи человек увидели икону, которую показывают только раз в году

20:40, 21 июня 2026, ПАИ

Более тысячи человек стали посетителями выставки одной иконы в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 21 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Речь идёт о старинном образе «Воскресение Христа», созданном в конце XVIII века. Эта икона является одной из наиболее значимых мемориальных реликвий, связанных с семьёй Пушкиных. Из-за особых требований к условиям хранения и сохранности памятника его демонстрируют публике только один раз в году – в день рождения Надежды Осиповны Пушкиной, матери Александра Сергеевича и внучки Абрама Петровича Ганнибала.

«На обороте этого образа рукой Натальи Пушкиной, жены поэта, сделана запись о том, что при смерти своей Надежда Осиповна благословила им свою старшую внучку Марию – первенца Александра Сергеевича и Натальи Николаевны», – рассказали в Михайловском.

Икона, перед которой молились поэт и его родные, была передана в Пушкинский заповедник в год двухсотлетия со дня рождения Пушкина.

Кроме того, жители и гости Святогорья, прибывшие в музей на праздник в честь дня рождения Надежды Пушкиной, смогли побывать на арт-экскурсии Михаила Драгунова «Прекрасная креолка» и на спектакле театральной студии «На Думской» из Петербурга, в котором молодые артисты представили публике своё прочтение «Графа Нулина».