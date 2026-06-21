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Общество

Кинолог объяснил, на что обратить внимание при выборе тренера для собаки

Советами по выбору специалиста для занятий с собакой, поделился глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев с РИА Новости в День кинолога, который отмечается 21 июня.

Фото: ПАИ

Эксперт напомнил, что среди кинологов, как и в любой профессии, встречаются некомпетентные люди, поэтому доверять стоит прежде всего отзывам и собственной интуиции.

Владимир Голубев перечислил несколько настораживающих моментов, которые помогут распознать плохого специалиста. Если кинолог придерживается устаревшей теории доминирования и утверждает, что собака должна бояться хозяина как вожака стаи, – от такого лучше отказаться: современная кинология строится на доверии и сотрудничестве. Также стоит насторожиться, если специалист обещает быстрый результат, ведь все питомцы разные, и кому-то требуется время на освоение команд.

Ещё один тревожный сигнал – попытки манипулировать чувством вины хозяина фразами о том, что он запустил собаку, хотя сам факт обращения к кинологу уже заслуживает уважения, а собаки вообще не способны испытывать это человеческое чувство, подчеркнул Владимир Голубев.

Обратить внимание стоит и на поведение питомца при встрече со специалистом: если пёс отводит взгляд, прижимает уши и сжимается, возможно, кинолог применял силу или пугал животное. Кроме того, хороший специалист не станет игнорировать физическое состояние собаки – например, учить трюкам питомца с лишним весом без предварительной нормализации веса или принудительно давить на круп при отказе сесть, так как это может быть связано с болью. Наконец, если кинолог предлагает оставить собаку на несколько дней, чтобы вернуть уже обученную, – это неверный подход, потому что владелец должен осваивать навыки вместе с питомцем, чтобы выстроить правильную связь и подкреплять поведение.

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