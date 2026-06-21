Память защитников Отечества почтили заупокойной литией в Идрице

23:59, 21 июня 2026, ПАИ

Лития об упокоении душ погибших прошла возле мемориала в четь Знамени Победы в посёлке Идрица Себежского района сегодня, 21 июня, пишет газета «Призыв».



Фото: из группы «Идрица – любимый край» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Идрица – любимый край» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Идрица – любимый край» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Идрица – любимый край» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Идрица – любимый край» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Идрица – любимый край» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Идрица – любимый край» в соцсети «ВКонтакте»













Литию отслужили настоятель храма Тихвинской Иконы Божией Матери протоиерей Виталий Николаев из посёлка Идрица и настоятель храма Святителя Николая Чудотворца протоирей Владимир Пурин из деревни Зародище.

Этот акт поминовения стал данью уважения тем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, и защитникам, погибшим в зоне СВО, отметили в газете.

Напомним, ежегодно 22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.