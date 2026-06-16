Псковские бойцы СВО представят регион на чемпионате «Абилимпикс» в Казани

17:55, 16 июня 2026, ПАИ

Чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников СВО пройдёт в Казани на площадке выставочного центра «Казань Экспо» с 26 июня по 1 июля. Псковскую область на соревнованиях представят пять псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Участники чемпионата продемонстрируют свои навыки в выбранных компетенциях. Илья Шубин выступит в компетенции «Инструктор по адаптивной физической культуре», Сергей Иванов – «Сварочные технологии», Николай Чеботарь – «Оператор беспилотного летательного аппарата», Андрей Лосяков – «Инструктор по оказанию первой помощи», Иван Портнов – «Мебельщик».

Сопровождать псковскую делегацию на всех этапах соревнований будет социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области в Островском районе Олег Иванов.

Соревнования запланированы по 21 основной компетенции, также будут представлены семь демонстрационных. В программу чемпионата включены деловые, профориентационные, выставочные, культурные и спортивные мероприятия. По предварительным данным, в испытаниях примут участие около 600 человек.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Национальное движение «Абилимпикс» развивается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».