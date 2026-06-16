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Общество

Ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове 26 июня

Ярмарка трудоустройства для соискателей пройдёт в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» 26 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Афиша предоставлена организаторами

«Ярмарка трудоустройства – это отличная возможность пообщаться сразу с несколькими работодателями, сравнить условия труда, узнать о новых профессиях и мерах поддержки, пройти профориентацию, познакомиться с образовательными программами», – отметили организаторы.

Начало ярмарки в 10:00.

Узнать подробную информацию можно по телефону 29-05-38 (приёмная) или 8-951-750-23-00.

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