Ярмарка трудоустройства пройдёт в Пскове 26 июня

22:59, 16 июня 2026, ПАИ

Ярмарка трудоустройства для соискателей пройдёт в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» 26 июня, сообщили ПАИ организаторы.

«Ярмарка трудоустройства – это отличная возможность пообщаться сразу с несколькими работодателями, сравнить условия труда, узнать о новых профессиях и мерах поддержки, пройти профориентацию, познакомиться с образовательными программами», – отметили организаторы.

Начало ярмарки в 10:00.

Узнать подробную информацию можно по телефону 29-05-38 (приёмная) или 8-951-750-23-00.