В Госдуме предложили ввести «100 часов заботы» для семей с детьми до трёх лет

08:57, 17 июня 2026, ПАИ

Вице‑спикер Государственной Думы Борис Чернышов направил вице‑премьеру России Татьяне Голиковой предложение о создании федеральной программы «100 часов заботы», которая предусматривает предоставление семьям с детьми в возрасте до трёх лет права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в год за счёт государственных средств. Об этом пишет РИА Новости.

По замыслу автора инициативы, семьи смогут заказать услугу через портал государственных услуг либо через органы социальной защиты населения. Помощь предполагает гибкий формат: от кратковременного присмотра на несколько часов до более длительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи.

Для работы в рамках программы планируется привлекать специалистов как из государственных, так и из негосударственных организаций, прошедших необходимую подготовку и проверку.

Депутат отмечает, что внедрение «100 часов заботы» поможет существенно снизить нагрузку на родителей, повысить качество жизни молодых семей, создать дополнительные условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания.