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Общество

В Госдуме предложили ввести «100 часов заботы» для семей с детьми до трёх лет

Вице‑спикер Государственной Думы Борис Чернышов направил вице‑премьеру России Татьяне Голиковой предложение о создании федеральной программы «100 часов заботы», которая предусматривает предоставление семьям с детьми в возрасте до трёх лет права на получение до 100 часов бесплатных услуг квалифицированной няни в год за счёт государственных средств. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По замыслу автора инициативы, семьи смогут заказать услугу через портал государственных услуг либо через органы социальной защиты населения. Помощь предполагает гибкий формат: от кратковременного присмотра на несколько часов до более длительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи.

Для работы в рамках программы планируется привлекать специалистов как из государственных, так и из негосударственных организаций, прошедших необходимую подготовку и проверку.

Депутат отмечает, что внедрение «100 часов заботы» поможет существенно снизить нагрузку на родителей, повысить качество жизни молодых семей, создать дополнительные условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания.

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