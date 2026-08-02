Игорь Руденя: Сила духа, воля и личное мужество всегда отличали десантников

12:57, 02 августа 2026, ПАИ

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил воинов-десантников регионов СЗФО и ветеранов с Днём Воздушно-десантных войск. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Сила духа, воля и личное мужество всегда отличали десантников. Вы по праву являетесь элитой Российской армии, её гордостью и надёжным щитом», – подчеркнул Игорь Руденя.

Он отметил, что навсегда останутся в истории герои, десантники, проявившие беспримерную самоотверженность в годы Великой Отечественной войны, в ходе контртеррористических мероприятий и локальных конфликтов.

«Сегодня вы продолжаете славные традиции предшественников, выполняя сложнейшие задачи в зоне специальной военной операции, с честью отстаивая интересы и суверенитет нашей Родины. Желаю вам доблестной службы и новых побед на благо нашей великой России! С праздником! С Днём ВДВ!» – заключил полпред.