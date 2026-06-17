Россия и АСЕАН: шаги навстречу

09:53, 17 июня 2026, ПАИ

Россия последовательно разворачивает внешнюю политику на Восток, и участие Владимира Путина в саммите «Россия – АСЕАН» в Казани с 17 по 19 июня - логичное продолжение долгосрочной стратегии опоры на «экономики будущего». Азия становится для Москвы главным пространством манёвра и АСЕАН здесь следующий крупный шаг после Китая и Индии.

Пятый саммит «Россия – АСЕАН» пройдёт в Казани 17–19 июня, и участие президента в этой площадке выводит диалог на уровень не просто «нишевого» сотрудничества, а полноценного политико-экономического партнерства с блоком, входящим в топ-5 крупнейших экономических объединений мира. За последние десять лет торговля России с АСЕАН выросла почти на 60% и сегодня оценивается примерно в 22–23 млрд долларов, причём 2024 год стал рекордным по объемам взаимного товарооборота.

Казань в этой конфигурации играет роль витрины: для стран Юго-Восточной Азии это возможность увидеть не абстрактную «санкционную Россию», миф о которой транслирует западный мир, а реальный центр роста, инфраструктуры, логистики, высоких технологий и региональной активности.

Фундамент азиатского разворота

Поворот к АСЕАН был бы невозможен без предварительного разворота к Китаю и Индии, которые стали главными рынками для российского экспорта после резкого снижения поставок в Европу. Пекин и Нью-Дели в последние годы приняли на себя львиную долю российских углеводородов и сырья, фактически подстраховав российский бюджет в период максимального санкционного давления.

Правда, при этом зависимость от двух гигантов несёт и очевидные риски: американское давление уже заставили китайские и индийские компании сокращать закупки российской нефти по морю, демонстрируя, насколько чувствителен такой «монопрофильный» экспорт. На этом фоне выход России на более широкий круг партнёров в Юго-Восточной Азии – попытка диверсифицировать и рынки сбыта, и логистические маршруты, и политические опоры.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии давно перестала быть «развивающейся периферией» – суммарный ВВП блока превысил 4 трлн долларов, тогда как в момент создания АСЕАН в 1967 году он составлял всего 24 млрд. Средний ВВП на душу населения вырос за это время с 122 до примерно 5 тыс. долларов, а сам регион стабильно демонстрирует около 5% среднегодового роста, входя в число наиболее динамично развивающихся в мире.

АСЕАН сегодня замыкает тройку мировых лидеров по объему внешней торговли после США и ЕС, с оборотом порядка 3,5 трлн долларов, а это значит, что для России речь идёт не о «дополнительном рынке», а о входе в один из ключевых глобальных торговых узлов. Вхождение в устойчивые производственно-логистические цепочки Юго-Восточной Азии это еще один способ компенсировать выпавшие европейские кооперации и встроиться в новые центры технологического и промышленного роста.

Экономики будущего: от никеля до ИИ

Портрет АСЕАН выглядит особенно привлекательно для России, если смотреть не только на макроцифры, но и на структурный профиль экономики. Взять, например, Индонезию. Крупнейшая экономика региона, одна из самых быстрорастущих в G20, опирается на рекордный ресурсный базис: никель, бокситы, олово, мощный агросектор и стремительный рост услуг и IT. Укрепление позиций в такой стране для России это доступ и к рынку сырья для собственной промышленной политики, и к развивающимся цифровым сервисам, и к совместным инфраструктурным проектам.

Малайзия выступает мировым лидером по производству электронных чипов и полупроводников, направляя свыше 23% инвестиций в цифровую экономику, и одновременно остаётся крупным игроком на рынке нефти и СПГ. Сингапур, «восточноазиатский тигр», превратившийся всего за несколько десятилетий в один из богатейших и технологичных центров планеты, сегодня в числе лидеров по развитию ИИ и медицины, оставаясь при этом одним из самых загруженных портов планеты.

Таиланд, вторая экономика региона, прошёл путь от аграрной страны до индустриального производителя автомобилей, электроники и глобального туристического хаба. Вьетнам за последние десять лет удвоил экономику, превратившись в один из главных мировых производственных и технологических хабов, привлекающий крупные цифровые корпорации и создающий сотни индустриальных зон с льготным режимом для инвесторов.

Многоуровневый потенциал

Впрочем, АСЕАН для России это не просто возможность занять роль сырьевого поставщика – но и партнера в целом ряде ниш.

Лаос интегрировался в крупные транспортно-логистические проекты, включая высокоскоростную магистраль Китай – Лаос, и выстроил модель гидроэнергетики, экспортируя электричество соседям. Встраивание российских компаний в такие проекты - шанс закрепиться в новой евразийской логистике, не зависящей от европейских маршрутов.

Филиппины стали одним из мировых лидеров по аутсорсингу: услуги дают около 60% ВВП, при этом страна наращивает инфраструктуру и экспорт продовольствия и обрабатывающей продукции. Камбоджа демонстрировала в 2000–2019 годах 8,2% среднегодового роста и вошла в число крупнейших мировых экспортеров текстиля, одновременно усиливая позиции на туристической карте.

Мьянма, один из быстрорастущих рынков региона, обладает серьёзными запасами нефти, газа, меди, цинка и остаётся ведущим игроком на рынке риса и бобовых. Товарооборот России с Мьянмой в 2024 году вырос на 40%, что показывает: даже в сложной политической конфигурации возможен быстрый рост, если совпадают интересы в энергетике, сырье и безопасности. Бруней, с одним из самых высоких ВВП на душу населения и гигантскими запасами углеводородов, и Восточный Тимор с его Нефтяным фондом и ставкой на экотуризм добавляют в региональную картину ещё два направления для точечного диалога от энергетики до «зелёных» проектов.

Политика плюс экономика

Для Москвы АСЕАН это одновременно рынок, инвестиционная площадка и политический клуб, альтернативный западным форматам. За последние годы товарооборот России со странами ассоциации стабильно растёт и уже достиг исторических максимумов в районе 22–23 млрд долларов, но пока эти масштабы несопоставимы с потенциалом общей экономики блока. Саммит в Казани способен стать точкой, где этот «люфт» между возможным и реальным начнет сокращаться за счёт новых соглашений и совместных проектов.

Политически углубление связей с АСЕАН укрепляет аргумент Москвы о формировании «постзападного мира», в котором ключевые решения принимаются не только в Вашингтоне и Брюсселе. Участие лидеров Юго-Восточной Азии в саммите в России подтверждает, что попытки её международной изоляции не сработали, а для самих стран АСЕАН это возможность провести ещё одну линию балансировки между Китаем, США, ЕС и новым, более активным партнёром в лице России.

Однако путь к «азиатскому будущему» не будет прямой. Страны АСЕАН традиционно выстраивают многовекторную политику, стараясь не попадать в зависимость ни от одного крупного игрока, будь то Китай, США или Россия. Это значит, что Москва не может рассчитывать на автоматическое политическое «союзничество», ей придётся конкурировать за внимание и ресурсы в честной борьбе с другими центрами силы.

Дополнительный фактор риска санкционный режим: давление на китайские и индийские компании уже показывает, насколько США готовы использовать вторичные санкции против партнёров России. АСЕАН, глубоко встроенная в глобальные производственные цепочки и зависящая от западного рынка, будет крайне осторожна в проектах, которые могут спровоцировать ответные меры, поэтому от Москвы здесь потребуется максимальная гибкость от расчётов в нацвалютах до создания собственных финансовых и логистических инструментов.