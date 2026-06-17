Сильные дожди пройдут в Псковской области в ночь на 18 июня
18 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами сильные, днём преимущественно без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление низкое.
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