Сильные дожди пройдут в Псковской области в ночь на 18 июня

10:28, 17 июня 2026, ПАИ

18 июня в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами сильные, днём преимущественно без осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление низкое.