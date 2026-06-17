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Общество

Межнациональные отношения в СЗФО доброжелательны и стабильны – Магомедсалам Магомедов

Характеризуя состояние межнациональных отношений в Северо-Западном федеральном округе России, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов назвал их доброжелательными, стабильными и контролируемыми. Об этом он заявил в ходе пресс-подхода после семинара-совещания, посвящённого вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах СЗФО сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«У нас был очень серьёзный конструктивный разговор. Мы обсудили все актуальные задачи, которые стоят перед регионами. Провели определённый анализ, выделили тех, кто успешно справляется с реализацией государственной национальной политики. Также рассмотрели проблемные регионы, указали на существующие в них проблемы и дали рекомендации, как эти проблемы решать», – сказал Магомедсалам Магомедов о прошедшем семинаре-совещании, поблагодарив губернатора Михаила Ведерникова за тёплый приём.

Представитель администрации президента назвал межнациональные отношения в СЗФО доброжелательными, стабильными и контролируемыми. При этом он отметил ряд рисков, аналогичных тем, что наблюдаются в целом в стране. Главный источник потенциальных угроз, по словам Магомедова, деструктивное информационное влияние извне. Противники России пытаются использовать многонациональность и многоконфессиональность страны как уязвимое место, однако, как отметил спикер, эти попытки обречены на провал.

«Как сказал наш президент, у них ничего не получится. В трудные времена народы нашей страны становятся ещё более сплочёнными, происходит консолидация общества перед лицом общей угрозы, – подчеркнул Магомедсалам Магомедов, процитировав слова президента страны: «Единство народов России – это опора нашего суверенитета и залог нашего дальнейшего развития».

Он отметил, что цель Года единства народов России – сделать отношения между народами и регионами страны, между людьми разных национальностей, разных конфессий ещё более близкими, тёплыми и дружественными.

Отметим, семинары-совещания по реализации стратегии государственной национальной политики проводятся в федеральных округах ежегодно с 2014 года. В Псковской области окружной семинар-совещание проходил в 2019 году.

В ноябре 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утверждается стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года. Стратегия вступила в силу с 1 января 2026 года и состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

В ней, в частности, говорится: «Реализация настоящей стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, её внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации».

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