Взлом в Сети: как обезопасить свои аккаунты от кражи, обсудят в медиацентре ПАИ

10:04, 18 июня 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый мерам защиты личных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах от взлома, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 18 июня, в 11:00.

Какие основные мотивы злоумышленников при взломе личных страниц? Какие схемы взлома аккаунтов наиболее распространены в Псковской области? Что является самой главной ошибкой пользователей, которая приводит к взлому их страницы, и как её избежать? Насколько эффективна двухфакторная аутентификация для защиты личного профиля? Как действовать пользователю, если он получил подозрительное сообщение со ссылкой или файлом от знакомого человека?

Об этом и многом другом расскажет оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников.