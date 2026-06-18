Псково-Печерская семинария вошла в топ-10 рейтинга духовных школ РПЦ

10:07, 18 июня 2026, ПАИ

Псково-Печерская духовная семинария заняла седьмое место в рейтинге духовных академий и семинарий Русской православной церкви. Итоги оценки были представлены и утверждены 16 июня на заседании Высшего церковного совета, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Рейтинг составлен по результатам выездных инспекционных проверок 35 духовных учебных заведений, расположенных на территории России.

В 2026 году в высшую рейтинговую группу вошли 11 учебных заведений. Первое место с одинаковым количеством баллов разделили Московская и Санкт-Петербургская духовные академии.

Как отметили составители рейтинга, Псково-Печерская духовная семинария стала одной из образовательных организаций, наиболее успешно устранивших замечания, выявленные в ходе предыдущей проверки. Благодаря этому семинария поднялась с 11-го на 7-е место. Также значительный рост показали Сретенская, Вологодская, Екатеринбургская и Таврическая духовные школы.

В Русской православной церкви подчеркнули, что учебным заведениям, вошедшим в высшую рейтинговую группу, необходимо поддерживать высокий уровень образовательной, научной и воспитательной работы для сохранения лидирующих позиций.