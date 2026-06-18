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Общество

Время команд. Почему «Лидеры России» меняют правила игры

В Национальном центре «Россия» завершился финал шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команда». Победителями стали 60 управленческих команд из 33 регионов страны. Итоги очередного отбора – и вновь манифест новой управленческой философии.

Фото: портал "Лидеры России"

За шесть лет существования конкурса его победители получили сотни назначений на высокие посты. В этом году организаторы вновь сделали принципиальный шаг: соревновались не личности, а команды из пяти человек, связанные общей деятельностью. «Мир меняется, и в одиночку в нём уже ничего не добьёшься, успеха достигают управленческие команды. Поэтому в этот раз перед нами стояла особо сложная задача, поставленная президентом, – сделать конкурс не личностей, а команд», – отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

К слову, именно командный подход давно стал во главу угла управленческой модели в правительстве Псковской области. Тут стоит вспомнить давний (время летит быстро) подход губернатора Михаила Ведерникова, который создавал свою «Команду 2018», которая из полупредвыборного бренда превратилась в понятную и действующую тактику работы и управления. Этот же командный подход к формированию новых компетенций применяется при обучении в корпоративной академии правительства региона.

Такой же подход в работе с партийцами использует «Единая Россия»: формирование команд лежит в основе проектной работы партии.

Вернёмся к «Лидерам России». Масштаб конкурса говорит сам за себя: 75 395 заявок из 89 регионов и 66 стран, финал с участием 1 400 управленцев в составе 280 команд. Среди финалистов – команда УФНС России по Оренбургской области, команды Сбербанка, Корпоративной академии Росатома, «Почты России», Яндекса, РЖД, правительства ДНР, Рязанской и Амурской областей. Победители распределились по четырём категориям: государственные команды, команды корпораций, команды организаций и сборные команды – по 15 в каждой.

Эксперты конкурса провели серьёзную аналитику: выяснилось, что команды с избыточным перфекционизмом показывают более низкий результат, а умеренная конфликтность, напротив, помогает достигать лучших показателей. Лучшие команды сочетают в себе самокритичных и уверенных, скромных и ярких, альтруистов и прагматиков. Это, в сущности, и есть портрет современного управленческого коллектива – не монолит, а живой организм.
Победители получат право на образовательную программу по командообразованию от РАНХиГС и Мастерской управления «Сенеж», а часть команд может быть приглашена в кадровый резерв – Школу губернаторов. Суперфинал состоится осенью 2026 года.

В этом – главный сигнал «Лидеров России»: государство целенаправленно создаёт не просто реестр перспективных чиновников и менеджеров, а готовые управленческие коллективы. Время одиночек, пусть даже блестящих, уходит. На смену пришла модель, в которой сила – в слаженной работе, а не в индивидуальных амбициях. Для страны, перед которой стоят задачи технологического суверенитета и регионального развития, это, пожалуй, единственно верный выбор.

Андрей Разумов
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