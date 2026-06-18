Пропавшую больше двух лет назад великолучанку разыскивает полиция

10:59, 18 июня 2026, ПАИ

44-летнюю Лилию Мусаневу разыскивают полицейские Великих Лук. С 14 апреля 2024 года её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, у неё светло-рыжие длинные волосы и серо-голубые глаза. Она была одета в чёрные куртку с капюшоном, брюки и короткие сапоги. С собой у женщины был чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.