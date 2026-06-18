«Ванилька ходит толстая и капризная»: пополнения в семействе носух ожидают в псковском подворье

13:24, 18 июня 2026, ПАИ

Пополнения в семействе носух ожидают в псковском подворье «Птичий дворик», сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья, у нас новости про нашу носушиную семейку. Мальчики на свежем воздухе, девочка в ожидании чуда. Лукаса и Лаки вчера наконец-то переселили в новый уличный вольер. Почти месяц они сидели в зимнем помещении, потому что Ванилька категорически отказывалась уходить в отдельный вольер, ей это нужно во время беременности», – рассказали в сообществе.

В подворье отметили, что беременная носуха по кличке Ванилька ходит важная, толстая, капризная и подставляет живот, чтобы её погладили. Сотрудники подсчитали, что роды должны быть в начале июля: «Так что мы просто ждём, надеемся, что через пару недель нас порадуют малышами».