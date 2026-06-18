Специалист из Псковской области получил звание заслуженного ветврача РФ

13:11, 18 июня 2026, ПАИ

Почётного звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» удостоен начальник станции по борьбе с болезнями животных по Невельскому и Себежскому районам Виктор Посадский. Об этом сообщает комитет по ветеринарии Псковской области.

Награду ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Дня России. Звание присвоено указом президента Владимира Путина за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие ветеринарной службы региона.