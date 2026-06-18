Специалист из Псковской области получил звание заслуженного ветврача РФ
Почётного звания «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» удостоен начальник станции по борьбе с болезнями животных по Невельскому и Себежскому районам Виктор Посадский. Об этом сообщает комитет по ветеринарии Псковской области.
Награду ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Дня России. Звание присвоено указом президента Владимира Путина за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие ветеринарной службы региона.
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