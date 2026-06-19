ГК «Титан» представила решения для упаковочной индустрии на международной выставке RosUpack

09:49, 19 июня 2026, ПАИ

Группа компаний «Титан» приняла участие в 30-й Международной выставке упаковочной индустрии RosUpack 2026, которая прошла в МВЦ «Крокус Экспо» и объединила ведущих производителей упаковки, материалов, оборудования и технологических решений из России и стран СНГ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского завода «Титан-Полимер».

На стенде были представлены дочерние предприятия ГК «Титан» – завод «Титан-Полимер» и компания «РусСилика», представившие современные отечественные решения для упаковочной и перерабатывающей промышленности. Совместная экспозиция позволила продемонстрировать комплексный подход к развитию отрасли – от производства высокотехнологичных полимерных материалов до разработки функциональных химических компонентов для повышения эффективности производственных процессов.

Завод «Титан-Полимер» представил полный ассортимент БОПЭТ-плёнок собственного производства, включая прозрачные и металлизированные материалы, а также плёнки со специальными покрытиями и обработками. Представители предприятия провели консультации для партнёров и участников рынка, рассказали о технологических преимуществах продукции и перспективах её применения в различных сегментах упаковочной индустрии.

Компания «РусСилика» продемонстрировала отечественные кремнеземные материалы – микронизированные силикагели и стабильные силиказоли. Представленные решения могут использоваться в производстве бумаги и картона для повышения прочностных характеристик продукции, улучшения удержания наполнителей и волокон, оптимизации процессов обезвоживания и повышения эффективности производственных линий. Кроме того, кремнеземные материалы востребованы при создании функциональных покрытий для бумаги и картона, улучшая гладкость поверхности, качество печати, фиксацию красок и барьерные свойства материалов. Такие решения применяются при производстве упаковочного и тарного картона, гофрокартона, этикеток, специализированных видов бумаги и современной упаковки.

Участие в RosUpack стало для ГК «Титан» площадкой для развития партнёрских отношений с производителями упаковки, переработчиками и представителями смежных отраслей. В ходе выставки представители компаний провели серию деловых встреч и переговоров, посвящённых вопросам импортозамещения, локализации производств и внедрения современных материалов в российской промышленности.

«RosUpack остаётся одной из ключевых отраслевых площадок для профессионального диалога между производителями материалов, упаковки и переработчиками. В этом году совместная экспозиция предприятий ГК «Титан» позволила продемонстрировать отечественные решения для различных сегментов упаковочной индустрии – от БОПЭТ-плёнок до современных кремнеземных материалов. В ходе выставки мы провели ряд встреч с действующими и потенциальными партнёрами, обсудили перспективы развития сотрудничества, вопросы импортозамещения и расширения применения российских материалов в промышленности. Мы видим устойчивый интерес рынка к локальным технологическим решениям и рассчитываем на дальнейшее развитие партнёрских проектов», – отметил заместитель генерального директора по продажам ГК «Титан» Андрей Гофман.

RosUpack является крупнейшей в России и странах СНГ отраслевой выставкой упаковочной индустрии, объединяющей производителей упаковки, сырья, оборудования и готовых решений для различных отраслей экономики.

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