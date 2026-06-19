О подготовке к избирательным кампаниям рассказал зампредседателя облизбиркома Сергей Кулаков

12:18, 19 июня 2026, ПАИ

Обучение членов избирательных комиссий проходит в Псковской области, рассказал заместитель председателя избирательной комиссии региона Сергей Кулаков на открытии общественного штаба наблюдения за выборами в Псковской области сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В этом году в регионе пройдут пять избирательных кампаний: федеральная, региональная и три муниципальные кампании по дополнительным выборам. В Псковской области работают 567 участковых, 26 территориальных избирательных комиссий и более пяти тысяч членов комиссий.

Во время выборов будут работать системы видеонаблюдения и трансляции. Планируется проведение дистанционного электронного голосования – заявка региона будет рассмотрена на ближайшем заседании ЦИК России.

«Все возможности, которые внедряет ЦИК России, будут доступны для наших избирателей: «Мобильный избиратель», цифровые ресурсы на портале «Госуслуги», голосование на дому и другие. Избирательные участки обеспечены всеми необходимыми технологиями. У нас подготовлены места для голосования людей с ограниченными возможностями. Мы одни из первых в стране начали использовать тепломаркеры для помощи слабовидящим и незрячим людям», – заключил Сергей Кулаков.

Добавим, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в Собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.