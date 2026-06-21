Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе

20:20, 21 июня 2026, ПАИ

Накануне 22 июня, Дня памяти и скорби, жители двух деревень Себежского района привели в порядок братские захоронения, пишет газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»



Фото: газета «Призыв»















Активисты деревни Александрово навели чистоту на братском захоронении в деревне Чайки. Волонтёры выкосили траву, убрали сорняки, очистили памятник и плитку.

«Огромное спасибо за уборку Михаилу Рогульчику, Любови Еремеевой, Михаилу Рослякову, Любови Григорьевой, Надежде Михайловой, Сергею Михайлову! Благоустройство братского захоронения к Дню памяти и скорби – это дань памяти поколениям, прошедшим войну, их мужеству и стойкости. Подвиг героев бессмертен! Мы помним! Мы гордимся!» – отметила руководитель библиотеки-клуба деревни Александрово Любовь Григорьева.



Фото: Елена Титова



Фото: Елена Титова



Фото: Елена Титова



Фото: Елена Титова



Фото: Елена Титова



Фото: Елена Титова



Фото: Елена Титова



Фото: Елена Титова















В деревне Бояриново инициативная группа совместно с местной библиотекой-клубом также привела в порядок братское захоронение. Участники убрали скошенную траву, ветки и мусор, очистили мемориальные плиты с именами погибших воинов, привели в порядок дорожки и прилегающую территорию.

Организаторы акции отметили, что эта работа – малая часть благодарности солдатам за мирное небо и теперь мемориал встретит памятную дату чистым и ухоженным. Руководитель библиотеки-клуба деревни Бояриново Елена Титова выразила признательность каждому, кто принял участие в благоустройстве и помог сохранить историческую память края.