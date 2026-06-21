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Общество

Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе

Накануне 22 июня, Дня памяти и скорби, жители двух деревень Себежского района привели в порядок братские захоронения, пишет газета «Призыв».

  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: газета «Призыв»

Активисты деревни Александрово навели чистоту на братском захоронении в деревне Чайки. Волонтёры выкосили траву, убрали сорняки, очистили памятник и плитку.

«Огромное спасибо за уборку Михаилу Рогульчику, Любови Еремеевой, Михаилу Рослякову, Любови Григорьевой, Надежде Михайловой, Сергею Михайлову! Благоустройство братского захоронения к Дню памяти и скорби – это дань памяти поколениям, прошедшим войну, их мужеству и стойкости. Подвиг героев бессмертен! Мы помним! Мы гордимся!» – отметила руководитель библиотеки-клуба деревни Александрово Любовь Григорьева.

  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: Елена Титова
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: Елена Титова
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: Елена Титова
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: Елена Титова
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: Елена Титова
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: Елена Титова
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: Елена Титова
  • Активисты привели в порядок братские захоронения в Себежском районе
    Фото: Елена Титова

В деревне Бояриново инициативная группа совместно с местной библиотекой-клубом также привела в порядок братское захоронение. Участники убрали скошенную траву, ветки и мусор, очистили мемориальные плиты с именами погибших воинов, привели в порядок дорожки и прилегающую территорию.

Организаторы акции отметили, что эта работа – малая часть благодарности солдатам за мирное небо и теперь мемориал встретит памятную дату чистым и ухоженным. Руководитель библиотеки-клуба деревни Бояриново Елена Титова выразила признательность каждому, кто принял участие в благоустройстве и помог сохранить историческую память края.

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