Жара и грозы ожидаются в Псковской области 22 июня
22 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление выше нормы.
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