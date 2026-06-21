Жара и грозы ожидаются в Псковской области 22 июня

18:00, 21 июня 2026, ПАИ

22 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление выше нормы.