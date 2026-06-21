На Северо-Западе неделя начнётся теплом, а завершится дождями и похолоданием – «Фобос»

19:11, 21 июня 2026, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе на предстоящей неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

«На Северо-Западе новая неделя стартует аномально тёплой погодой – на юге до +22…+27 градусов. Но затем дождевая облачность над регионом станет уплотняться, воздух будет остывать, в результате днём на севере будет +12…+17 градусов, в южных районах до +17…+22», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жара и грозы ожидаются в Псковской области 22 июня.