МЧС напомнило псковичам о правилах безопасности в лесу

18:51, 21 июня 2026, ПАИ

В лесах Псковской области уже появились первые грибы, а в социальных сетях местные жители активно делятся фотографиями спелой земляники. В связи с активизацией любителей «тихой охоты» пресс-служба регионального управления МЧС России назвала рекомендации, призванные помочь грибникам благополучно вернуться из леса.

В ведомстве подчеркнули, что перед походом в лесную чащу гражданам необходимо обязательно ставить в известность родственников или знакомых о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения.

Особое внимание спасатели обратили на экипировку: они настоятельно рекомендуют выбирать для лесных прогулок яркую одежду, а не камуфляж, который сливается с природным фоном и значительно затрудняет визуальный поиск заблудившегося человека.

В список обязательного снаряжения, по мнению сотрудников МЧС, должны входить компас, запас питьевой воды и еды, фонарик, репелленты, свисток, необходимые лекарства, дождевик, а также полностью заряженный мобильный телефон. Кроме того, перед углублением в лесной массив специалисты советуют запоминать приметные ориентиры, чтобы понимать направление выхода из леса.

В случае, если грибник все же потерял ориентацию в пространстве, спасатели призывают его остановиться, постараться успокоиться, не поддаваться панике и незамедлительно позвонить по единому номеру вызова экстренных служб – 112.

В дополнение к правилам ориентирования, в МЧС напомнили о пожарной безопасности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории области сохранится преимущественно первый и второй классы пожарной опасности. В связи с этим любителям «тихой охоты» категорически запрещается разводить костры, поджигать сухую траву, а также оставлять в лесу бутылки и промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

«Безопасность начинается с тебя!» – заключили в ведомстве.