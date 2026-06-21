Самый длинный день в году: астролог – о том, как зарядиться энергией солнцестояния

22:32, 21 июня 2026, ПАИ

Сегодня Солнце достигло наибольшей высоты над горизонтом, а энергия дня – на пике. Что это значит для вас и как использовать силу солнцестояния с пользой, объясняет астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

В этом году день летнего солнцестояния выпал на 21 июня, точное время наступления события – 11:24 по московскому времени. Дневное светило поднялось над горизонтом на максимальную высоту, благодаря этому мы получили самый длинный день в году (в наших широтах он продлится 17 часов 36 минут) и самую короткую ночь. А с этого момента мы, жители Северного полушария, вступаем в астрономическое лето.

Солнце – источник энергии для всего живого на Земле – с 20 по 23 июня словно включается на полную мощность. Чувствуете ли вы прилив энергии, оптимизма, желание свернуть горы? Если нет, это повод задуматься, как вы расходуете свои жизненные силы. Разумеется, сейчас мы не берём ситуации явного стресса, когда потери энергии закономерны и понятны. Но если в жизни всё более-менее благополучно, а сил и радости нет, это явный признак, что вы идёте не туда или ваши актуальные процессы организованы неправильно. Если есть желание и силы, с этим имеет смысл разобраться.

У дней вблизи летнего солнцестояния есть ещё одно полезное свойство: они дают ясность и понимание происходящего, максимально подсвечивают то, чего раньше вы не хотели видеть или боялись замечать. Это прекрасное время для ревизии собственной жизни и корректировки целей.

Кроме того, 20 июня Уран – планета, отвечающая в астрологии за внезапные перемены и революции, – сделала точный квадрат к лунным узлам. Если у вас в последние пару недель происходили резкие и внезапные события, это как раз и было сигналом – указанием на то, что в вашей жизни организовано неверно и что требует срочных перемен. Можно понять, что является лишним грузом, ненужным балластом, кто или что перекрывает кислород. Особенно стоит обращать внимание на события из разряда аномальных, странных и даже абсурдных, ломающих привычную логику. Действие этого точного аспекта Урана будет актуально до конца месяца, поэтому сюрпризы от Урана ещё возможны.

Помимо описанного, он может подвести вас к резкому неожиданному выбору, проявить конфликт, связанный с потребностью в эволюции и страхом лишиться привычного тёплого болотца. Если вы инициируете перемены сами, можете получить поддержку из неожиданного источника. Сейчас возможны резкие внезапные повороты в судьбе – как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Когда энергия на максимуме, гораздо легче реализовывать значимые дела и проекты. Сейчас достаточно сил, чтобы решиться и сделать то важное, к чему вы подбирались последние несколько месяцев.

20–24 июня – хороший период для новых стартов, запусков, презентаций своих авторских продуктов. У вашего детища будет словно дополнительный источник питания. Делайте всё, чтобы вас увидели и заметили: это время максимальной силы и проявленности. Можно также поработать с самооценкой и своими страхами, понять, что мешает выйти под лучи софитов.

21–23 июня очень хороши для того, чтобы собраться вместе с единомышленниками, запустить коллективный процесс, поработать командой, вдохновить и поддержать друг друга, провести совместную практику или тренинг. Отличные плоды принесёт нетворкинг. Здесь мы сталкиваемся с таким явлением, как синергия: эффект от совместного действия кратно превысит одиночный положительный результат.

В культуре разных народов было принято отмечать день летнего солнцестояния именно коллективными практиками и празднествами. У славян, например, на Купалу (раньше он совпадал с днём летнего солнцестояния) проводили совместные обряды на счастье, удачу, здоровье, любовь и изобилие. Вы тоже можете сделать практики, которые откликаются лично вам. Для максимальной подзарядки лучше проводить их на природе.

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