Число укусов клещей в России выросло на 10% по сравнению с прошлым годом

13:11, 22 июня 2026, ПАИ

Несмотря на аномальную жару в мае и июне, число обращений после укусов клещей в России выросло на 10 % по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные лаборатории «Гемотест».

Пик обращений пришёлся на май – в этот месяц на анализ принесли в 4,5 раза больше клещей, чем в апреле, и на 35 % больше, чем в мае прошлого года. В некоторых регионах до 40 % членистоногих оказались переносчиками боррелиоза.

Самой распространённой инфекцией остаётся болезнь Лайма: с начала года её выявили у 168 человек в 21 регионе, ещё у 146 жителей заболевание подозревают. Больше всего случаев зарегистрировано в Свердловской, Тюменской и Костромской областях.