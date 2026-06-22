Псковичи присоединились к всероссийской акции «Минута молчания»

12:15, 22 июня 2026, ПАИ

Жители Псковской области присоединились к всероссийской акции «Минута молчания» сегодня, 22 июня, в 12:15.

Жители региона вместе со всей Россией вспоминают жертв Великой Отечественной войны. Вещание на телевидении, радио и кабельных каналах в эту минуту приостановлено.

Акция ежегодно проводится в День памяти и скорби – в дату начала Великой Отечественной войны.

Всероссийская акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, в которой погибло 26,6 миллиона граждан.