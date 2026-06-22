Останки 30 советских солдат перезахоронили в Псковской области

14:16, 22 июня 2026, ПАИ

Церемония перезахоронения останков советских солдат, погибших в бою около деревни Соседно при освобождении территории Стругокрасненского района, прошла в деревне Демяховщина сегодня, в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом пишет газета «Струги».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»









Члены отряда «Поиск» провели работы по эксгумации останков 18 военнослужащих Красной армии. Именных вещей и медальонов обнаружено не было, но с высокой долей вероятности останки принадлежат солдатам 181-го стрелкового полка 291-й стрелковой дивизии, погибшим в боях за освобождение деревни Соседно 12–14 февраля 1944 года.

Перезахоронение останков защитников Родины с отданием воинских и духовных почестей прошло в деревне Демяховщина. На траурное мероприятие прибыли как официальные лица, так и местные жители, активисты местного отделения «Движение первых», волонтёры отряда «Заря», участники отряда «Поиск».

Отец Олег отслужил литию по погибшим. В момент захоронения прозвучал троекратный оружейный залп. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших и возложили к могиле венки и цветы.

Кроме того, в преддверии Дня памяти и скорби в Новоржеве перезахоронили останки 12 бойцов Красной армии, поднятых поисковым отрядом «Пламя». Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».



Фото: поисковый отряд «Пламя» (Новоржев)



Фото: поисковый отряд «Пламя» (Новоржев)



Фото: поисковый отряд «Пламя» (Новоржев)



Фото: поисковый отряд «Пламя» (Новоржев)







Двоих красноармейцев удалось идентифицировать по боевым наградам, остальные остались неизвестны. Награды принадлежат Илье Терентьевичу Смирнову 1924 года рождения, уроженцу Татарской АССР, бойцу 3-го отдельного лыжного батальона 45-й лыжной бригады, и Семёну Семёновичу Белоусову 1917 года рождения, младшему сержанту, уроженцу Александровска (Сахалин), бойцу 44-го артиллерийского полка 33-й стрелковой дивизии.

Трое бойцов были подняты у деревни Машатино, остальные девять – у деревни Шестово.