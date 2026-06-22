Иностранные нейросети в России планируют оставить до 2032 года

13:47, 22 июня 2026, ПАИ

Власти не будут запрещать использование иностранных нейросетей в России. Для IT-систем, в которые они уже внедрены, предусмотрен переходный период до 2032 года при условии хранения и обработки данных на территории РФ. Это следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, с которой ознакомились «Известия».

Ограничения коснутся только больших ИИ-моделей в чувствительных сферах – госуправлении и критической инфраструктуре. Частный сектор и бизнес сохранят право самостоятельно выбирать технологические решения, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В доработанной версии законопроекта также исчезло требование обучать отечественные большие языковые модели исключительно на российских данных. Документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности Правительства РФ 22 июня, после чего его внесут в Госдуму.