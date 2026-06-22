В Великих Луках прошёл митинг в День памяти и скорби

13:24, 22 июня 2026, ПАИ

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, прошёл на братском кладбище в Великих Луках. В мероприятии приняли участие ветераны, общественники, молодёжь и жители города. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своём канале в мессенджере МАХ.



Фото: из канала депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского в мессенджере МАХ











«22 июня – одна из самых скорбных и памятных дат в истории нашей страны. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая принесла неисчислимые испытания, боль утрат и разрушенные судьбы миллионов людей», – отметил он.

Александр Козловский подчеркнул, что с каждым годом события военных лет всё дальше от нас, но неизменными остаются благодарность поколению победителей и уважение к подвигу тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины.

«Наш общий долг – сохранять память о героях, бережно хранить историческую правду и передавать её будущим поколениям. Вечная память павшим. Вечная слава защитникам Отечества», – заключил депутат Госдумы РФ.