Россияне смогут проходить МРТ без назначения врача

14:17, 22 июня 2026, ПАИ

С 1 сентября 2026 года россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача. Это следует из приказа Министерства здравоохранения РФ, пишет ТАСС.

Согласно документу, проведение МРТ будет допустимо без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера (акушерки). Таким образом, граждане смогут самостоятельно обращаться за проведением исследования.

МРТ относится к неинвазивным методам диагностики и чаще всего применяется для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. При этом процедура не связана с воздействием рентгеновского излучения.