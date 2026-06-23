В Псковской области пропала нуждающаяся в медпомощи пенсионерка

10:14, 23 июня 2026, ПАИ

65-летняя Надежда Назаренко (Котенькова) пропала в посёлке Заплюсье Плюсского района. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

С 20 июня её местонахождение остаётся неизвестным. Пенсионерка была одета в футболку, тёмные спортивные брюки и тёмно-синие шлёпанцы. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят связаться с волонтёрами или правоохранительными органами по телефону 8-800-700-54-52 или 112.