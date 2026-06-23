Из Печорского района в зону СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи

10:11, 23 июня 2026, ПАИ

Из Печорского района в зону специальной военной операции направили очередной гуманитарный груз для военнослужащих. В состав помощи вошли пиломатериалы, маскировочные сети, окопные свечи и лекарственные препараты, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Сбор и отправку груза организовали Псковское областное и Печорское отделения организации «Боевое братство», Печорское отделение партии «Единая Россия», волонтерский клуб «Сети для СВОих», а также жители округа.

Помощь была сформирована благодаря совместным усилиям общественных организаций, волонтеров и неравнодушных горожан. Собранные материалы и необходимые вещи будут переданы военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.