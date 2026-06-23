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Политика

Татьяна Кирилёнок приняла участие в заседании нового созыва Общественной палаты России

Член Общественной палаты РФ от Псковской области Татьяна Кирилёнок приняла участие в первом пленарном заседании нового, IX созыва Общественной палаты России в Москве. Об этом она сообщила ПАИ.

Фото здесь и далее предоставила Татьяна Кирилёнок

Перед членами Общественной палаты выступила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. «Мирная армия общественных наблюдателей для нас имеет огромное значение. Вы выражаете интересы населения. Вы можете помочь дать бой лжецам и подлецам, которые хотят сорвать выборы. Мы очень заинтересованы в вашей роли», – обратилась она к Общественной палате.

Отметим, что в Псковской области сформирован общественный штаб наблюдения за выборами при Общественной палате региона.

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