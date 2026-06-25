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Экономика

Эксперты назвали отрасли с наибольшим риском банкротства

Наибольший риск банкротства на фоне роста налоговой задолженности угрожает строительству и девелопменту, транспорту и логистике, сфере услуг, общепиту и торговле. Об этом «Известиям» сообщил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Фото: ПАИ

По его словам, эти сегменты сильнее других страдают от дорогих кредитов, снижения спроса и роста расходов. Однако массовой волны дефолтов пока ожидать не стоит, поскольку многие компании пытаются договориться с налоговыми органами о рассрочке или реструктуризации платежей.

Налоговый консультант Алексей Крылов отметил, что по мере накопления обязательств растут пени и штрафы, и в какой-то момент бизнес может потерять возможность обслуживать их. Наиболее уязвимы низкомаржинальные отрасли, а также малые предприятия, впервые начавшие платить НДС после работы на упрощённой системе.

В «Опоре России» считают, что главная задача сейчас – помочь бизнесу восстановить платёжеспособность. Среди наиболее эффективных мер – расширение программ рассрочки и точечная поддержка пострадавших отраслей. В противном случае часть компаний может прекратить работу, а бюджет не получит ожидаемых поступлений.

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